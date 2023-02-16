



Протест против реформы: ветераны ЦАХАЛа забрали танк с исторического мемориала

В четверг группа противников правовой реформы, которые вместе сражались в Войне Судного дня, захватила старый танк с мемориала Тель-Саки на Голанских высотах.



Группа "Мохим", называющая себя "бойцами Кипура", погрузили танк на эвакуатор и прикрыли его огромным плакатом Декларации независимости, на котором присутствующие на акции люди начали ставить подписи в поддержку протеста. После чего танк был вывезен с территории мемориала в направлении районного совета Дгания.



"Мы, выросшие и воспитанные в свете Декларации независимости и ее ценностей, потерявшие друзей и получившие телесные и душевные раны в израильских войнах, снова идем сражаться и защищать свободу, независимость и ценности народа Израиля в соответствии с Декларацией независимости. Декларация независимости находится под угрозой, Декларация независимости находится в экзистенциальной опасности", — заявили организаторы акции.



"Мы встаем сегодня с чувством безотлагательности и выходим с призывом ко всем и каждому из нас, гражданам страны, кем бы они ни были, которые чувствуют, что в данный момент находятся в чрезвычайной ситуации, присоединяйтесь к нам", - добавили они.



Получив сообщение о его исчезновении танка с мемориального комплекса Тель-Саки, полиция начала поиски. Танк был обнаружен возле кибуца Гадот. Организатор акции и водитель эвакуатора, перевозившего танк, задержаны.



Полиция начала расследование дела по подозрению в краже.



"Из предварительного расследования обстоятельств дела есть подозрение, что танк был вывезен с места установки без разрешительных документов", - говорится в сообщении полиции.

