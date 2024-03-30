



Прокуратура Перу обыскала дом президента страны, выломав дверь резиденции

Перуанские прокуроры провели обыск в доме президента Дины Болуарте в пятницу в рамках расследования возможного незаконного обогащения и отсутствия декларации о владении роскошными часами.



Полиция выломала дверь резиденции, как показали телевизионные кадры, по-видимому, после того, как призывы чиновников открыть дверь остались без ответа. Радиостанция RPP сообщила, что во время рейда Болуарте не было в ее доме, расположенном в районе Лимы Суркильо.



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Представители офиса Болуарте не были готовы дать комментарии.



Две недели назад прокуроры начали предварительное расследование, чтобы проверить сообщение СМИ о том, что у президента есть несколько часов Rolex. В ходе расследования предполагалось установить, есть ли основания для официального расследования в отношении президента.



Болуарте, занимающая свой пост с декабря 2022 года, признала, что у нее есть часы Rolex, которые, по ее словам, она купила на деньги, заработанные еще в молодости.



Ранее в этом месяце она заявила в связи с новостями, что вошла в кабинет президента с чистыми руками и покинет его с чистыми руками.

