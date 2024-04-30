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Хуситы: мы атаковали два корабля и два американских эсминца
30.04.2024 07:22 Алина Груднева

Хуситы: мы атаковали два корабля и два американских эсминца

Йеменские хуситы атаковали два американских эсминца и два судна.

По данным информационного агентства Reuters, этим похвастался военный представитель группировки Яхья Сари.

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По его словам, в Красном море было атаковано судно CYCLADES, а в Индийском океане - MSC Orion.

Последний контейнеровоз был атакован при помощи беспилотника. Центральное командование США пока что не предоставило подробности.

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