



Хуситы: мы атаковали два корабля и два американских эсминца

Йеменские хуситы атаковали два американских эсминца и два судна.



По данным информационного агентства Reuters, этим похвастался военный представитель группировки Яхья Сари.



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По его словам, в Красном море было атаковано судно CYCLADES, а в Индийском океане - MSC Orion.



Последний контейнеровоз был атакован при помощи беспилотника. Центральное командование США пока что не предоставило подробности.