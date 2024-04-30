



СМИ: Израиль убил офицера КСИР на территории Ирана

Израильские спецслужбы ликвидировали на территории Ирана офицера Корпуса стражей исламской революции.



Об этом сообщил журналист оппозиционного иранского издания Iran International Пурия Зараати.



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По его словам, ликвидирован офицер КСИР, причастный к подготовке терактов в еврейских центрах Германии в 2023 году.



"Израиль застрелил террориста КСИР на территории Ирана несколькими выстрелами за его роль в нападениях на еврейские центры в Германии", - сообщил он.



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گزارش برخی منابع خبری:

اسرائیل یک تروریست سپاه رو، در داخل ایران، به دلیل نقش داشتن در حملات به مراکز یهودی‌ها در آلمان، به ضرب چند گلوله پودر کرده.#Israel — Pouria Zeraati (@pouriazeraati) April 29, 2024

Другие подробности не предоставляются. В Израиле эту информацию не комментируют.