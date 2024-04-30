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СМИ: Израиль убил офицера КСИР на территории Ирана
30.04.2024 07:30 Алина Груднева

СМИ: Израиль убил офицера КСИР на территории Ирана

Израильские спецслужбы ликвидировали на территории Ирана офицера Корпуса стражей исламской революции.

Об этом сообщил журналист оппозиционного иранского издания Iran International Пурия Зараати.

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По его словам, ликвидирован офицер КСИР, причастный к подготовке терактов в еврейских центрах Германии в 2023 году.

"Израиль застрелил террориста КСИР на территории Ирана несколькими выстрелами за его роль в нападениях на еврейские центры в Германии", - сообщил он.
 

Другие подробности не предоставляются. В Израиле эту информацию не комментируют.

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