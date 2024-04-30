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CENTCOM: хуситы атаковали греческое торговое судно и американские корабли
30.04.2024 07:39 Алина Груднева

CENTCOM: хуситы атаковали греческое торговое судно и американские корабли

Центральное командование США подтвердило информацию о том, что йеменские хуситы выпустили три баллистические ракеты по торговому судну в Красном море и как минимум один беспилотник в сторону американских кораблей, которые патрулируют в этом районе.

По данным CENTCOM, атакован принадлежащий Греции корабль MV Cyclades, который шел под мальтийским флагом.

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Судно смогло продолжить свой путь. Сухогруз направлялся из Салифа, Йемен, в сторону Суэцкого канала. Также силы международной коалиции успешно уничтожили БПЛА хуситов, который направлялся в сторону ракетного крейсера USS Philippine Sea и эсминца USS Laboon в Красно море. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

"Было установлено, что БПЛА представляют непосредственную угрозу судам США, коалиции и торговым судам в регионе. Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов", - сообщили в CENTCOM.

Ранее военный представитель йеменских хуситов объявил, что в Красном море и Индийском океане были атакованы два судна, а также два американских эсминца.

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