



Ночью в Крыму прозвучали многочисленные взрывы

В ночь на вторник, 30 апреля, во временно оккупированном Симферополе слышали взрывы, Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей.



Также отмечается, что был перекрыт Крымский мост.



Telegram-каналы Крымский мост подтвердил информацию о перекрытии. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - сообщил канал ровно в полночь.



Однако в 2:10 появилось сообщение о возобновлении движения по мосту.



Кроме того, в соцсетях сообщают о взрывах в других населенных пунктах Крыма, в том числе в Гвардейском и Джанкое. Отмечается, что всего прогремело более 10 взрывов.



Напомним, в ночь на воскресенье, 28 апреля, в Джанкое и в Джанкойском районе оккупированного Крыма раздался мощный взрыв.



Также сообщалось, что во временно оккупированном Симферополе не работает GPS-навигация, а в Севастополе сигнал регулярно глушится круглосуточно.