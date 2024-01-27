



Потушен пожар на танкере с российской нефтью, по которому попали хуситы

На борту подбитого хуситами нефтяного танкера Marlin Luanda, который шел под флагом Маршалловых островов, спустя несколько часов все же удалось потушить пожар.



Все члены экипажа живы, судну нанесен ущерб.



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Танкер перевозил российскую нефть. По данным Центрального командования США, утром, 27 января, в него угодила противокорабельная ракета хуситов после того, как еще одну, выпущенную по американскому авианосцу, удалось сбить.



В итоге нефтяной танкер Marlin Luanda полыхал в Аденском заливе несколько часов. На борту находилась команда, состоящая из 25 граждан Индии и двух граждан Шри-Ланки.



"Мы рады подтвердить, что весь экипаж на борту Marlin Luanda находится в безопасности, а пожар полностью потушен", - сообщили в компании Trafigura.