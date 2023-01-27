



Поножовщина на рынке в Беэр-Шеве: продлен арест подозреваемого

В пятницу, 27 января, суд продлил арест подозреваемого в покушении на убийство на рынке в Беэр-Шеве.



Накануне 40-летнего жителя Димоны задержала полиция по подозрению в причастности к поножовщине.



В частности, на рынке был нанесен удар ножом палестинскому торговцу, который получил тяжелые ранения. По версии следствия, нападение было совершено из-за делового спора.



При задержании подозреваемого было обнаружено вещество, предположительно являющееся наркотиком. Таким образом, мужчину подозревают в хранении наркотиков, покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений и других преступлениях.



Окружной суд Беэр-Шевы продлил срок его содержания под стражей на пять дней. Расследование продолжается.



