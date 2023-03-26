



Полицейский застрелил нападавшего в маске в Кфар Ясиф, родственники шокированы

Омар Суад, молодой человек в возрасте 20 лет, был застрелен сегодня ночью в Кфар Ясиф недалеко от Акко. На кадрах с места происшествия видно, как Суаида выбрасывают из движущегося автомобиля, который скрылся с места происшествия.



Бригада скорой помощи эвакуировала его в критическом состоянии, но позже, как уже говорилось, он скончался от полученных ран. По словам очевидцев, в Суаида стрелял полицейский, который, очевидно, не находился при исполнении служебных обязанностей.



Очевидцы, находившиеся в этом районе, рассказали, что "как мы поняли, человек, в которого стреляли, был в машине. Люди, которые были с ним в машине, выбросили его на улицу после выстрела и убежали. Молодые люди преследовали машину, но не смогли догнать".



Родственник Суаида заявил: "Мы получили сообщение о стрельбе и мы в шоке. Мы не можем переварить, что в него стреляли. Что он такого сделал, что полицейский так себя повел? В еврейской общине вы не увидите такого поведения".





После инцидента также сообщалось о том, что "во время перестрелки в Кфар-Ясифе был убит человек в маске, который стрелял в толпу. Полицейский, оказавшийся на месте происшествия, после выстрела в воздух получил прямой огонь в свою сторону. Когда по нему открыли огонь, он открыл ответный огонь".



Адвокаты полицейского, Орон Шварц и Йогев Наркис, заявили: "Наш клиент действовал смело и решительно и нейтрализовал вооруженного преступника, который стрелял в невинных людей и в него самого. Хотя наш клиент был допрошен с предупреждением, мы не сомневаемся, что не только следственное дело будет прекращено, но и наш клиент заслуживает всяческих похвал за свой поступок".



Полицейский, подозреваемый в стрельбе в Суада, - араб, в деревне опасаются кровной мести.