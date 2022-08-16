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Погибший солдат ЦАХАЛа был репатриантом из Франции
16.08.2022 13:04 Ольга Белозерова

Погибший солдат ЦАХАЛа был репатриантом из Франции

Израильская пресса публикует подробности биографии солдата ЦАХАЛа Натана Фитусси, который погиб в результате дружественного огня под Тулькармом. 

20-летний Фитусси, штаб-сержант, был репатриантом из Франции. Как сообщает портал "Аруц Шева", он с семьей переехал в Израиль в 2014 году. Также известно, что Натан Фитусси учился в религиозной школе в Нетании.

Семья солдата была поставлена ​​в известность об инциденте. Обстоятельства происшествия выясняются.

Солдат, который по ошибке застрелил Натана Фитусси, заявил, что это произошло, когда его сослуживец возвращался с молитвы. 

"Незадолго до окончания смены он ушел с поста, чтобы помолиться рядом, в одиночестве, минут пятнадцать. Примерно через четверть часа я услышал шум и увидел приближающуюся подозрительную фигуру, поэтому я начал действовать по инструкции задержания подозреваемого", - рассказал стрелявший солдат. 

Он также утверждает, что выстрелил дважды с расстояния около 20 метров. Показания солдата еще не были сверены с выводами следователей, сообщает Ynet.

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