Опубликовано фото убитого возле Тулькарма солдата ЦАХАЛА

Ночная стрельба неподалеку от города Тулькарм привела к гибели солдата ЦАХАЛа.



Он идентифицирован как штаб-сержант Натан Фитусси. Ему было 20 лет.



Солдат покинул свой пост, когда он возвращался его ошибочно приняли за террориста и открыли огонь.



"Это человеческая ошибка при идентификации, которая в конечном итоге привела к смерти", - заявил представитель ЦАХАЛа.



The IDF soldier killed in the apparent friendly fire incident in the West Bank is identified as Staff Sgt. Nathan Pitusi, 20, of the Kfir Brigade. pic.twitter.com/0mLhLZoEDt