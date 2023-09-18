



Поджоги, взрывы и стрельба по скутерам. Арест опасной банды в центре Израиля

Полиция объявила сегодня, 18 сентября, что она раскрыла серию актов насилия, взрывов и поджогов, произошедших в последние месяцы.



Преступная группировка, подозреваемая в этих актах, была арестована в своем автомобиле с готовым к применению взрывным устройством. В рамках подготовки обвинительного заключения было подано заявление прокурора в отношении четырех подозреваемых.



Подозреваемые - Гетон Итамар, Тапра Хавте, Зелиха Натанель, Йонатан Давид и еще один 17-летний несовершеннолетний, все жители Ришон Ле-Циона и Явне. Они подозреваются в поджоге одного из предприятий в Раанане, в приведении в действие взрывного устройства у входа в жилой дом в поселке Арсуф и в стрельбе одного из членов банды по скутерам в Ришон Ле-Ционе.



Несколько недель назад некоторые члены банды планировали заложить взрывное устройство и поздно вечером выехали на место на автомобиле с поддельными номерами, имея при себе готовое к применению взрывное устройство.



Полицейские сыщики засекли машину и арестовали двух подозреваемых, после чего дезактивировали взрывное устройство. Позже были арестованы еще трое подозреваемых, причастных к этим событиям. В ходе обысков, проведенных в районе проживания Тапры Хавте и Зелихи Натаниэля, был обнаружен тайник с боеприпасами, среди которых взрывчатка, два взрывных заряда, электрошоковая граната и пистолет.