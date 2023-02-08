



Подготовка к землетрясению в Израиле: спасать людей будет помогать отряд собак

Землетрясения в Турции, несколько толчков, которые ощущались вчера в Израиле, а также недавние случаи ракетного обстрела Израиля послужили суровым напоминанием о необходимости заранее быть готовыми к катастрофе.



Поэтому Израильское кинологическое подразделение (IDU), некоммерческая организация, специализирующаяся на поисково-спасательных операциях, уделяет особое внимание обучению рабочих собак поиску людей под завалами и доставке спасателей к их местонахождению при любом сценарии обрушения здания. Усилия по подготовке к надвигающемуся землетрясению были недавно подкреплены рабочей встречей с Командованием тыла IDF, чтобы интегрировать IDU в любые национальные усилия по реагированию на стихийные бедствия.



Научное сообщество в течение некоторого времени предупреждало о возможности сильного сейсмического события в Израиле из-за близости страны к сирийско-африканскому разлому. Графические кадры из Турции подчеркивают скорость и степень, с которой такое землетрясение может сровнять здания, оставив всех внутри под завалами.