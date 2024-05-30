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Подбитый хуситами корабль перевозил зерно в Иран
30.05.2024 14:45 Алина Груднева

Подбитый хуситами корабль перевозил зерно в Иран

Поврежденный в результате атаки йеменских хуситов в Красном море сухогруз, принадлежащий Греции, который шел под флагом Маршалловых островов, перевозил зерно для Ирана.

По данным информационного агентства АР, конечным пунктом назначения стал иранский портовый город Бендер-Хомейни.

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Большая часть партии зерна предназначалась ОАЭ. Эксперты в ходе осмотра сухогруза, который был атакован дронами и ракетами, не выявили на борту опасных взрывчатых веществ.

Уточняется, что судно поразили пять ракет хуситов и БПЛА. Частная охранная фирма LSS-SAPU помогала морякам эвакуироваться.

Аналогичный случай с кораблем, который направлялся в Иран, произошел в феврале.

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