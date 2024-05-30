Подбитый хуситами корабль перевозил зерно в Иран
Поврежденный в результате атаки йеменских хуситов в Красном море сухогруз, принадлежащий Греции, который шел под флагом Маршалловых островов, перевозил зерно для Ирана.
По данным информационного агентства АР, конечным пунктом назначения стал иранский портовый город Бендер-Хомейни.
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Большая часть партии зерна предназначалась ОАЭ. Эксперты в ходе осмотра сухогруза, который был атакован дронами и ракетами, не выявили на борту опасных взрывчатых веществ.
Уточняется, что судно поразили пять ракет хуситов и БПЛА. Частная охранная фирма LSS-SAPU помогала морякам эвакуироваться.
Аналогичный случай с кораблем, который направлялся в Иран, произошел в феврале.
Après l’attaque du cargo Laax, une équipe de démineurs des @FFDJ_Officiel est intervenue ce matin à bord du cargo Laax pour garantir la sécurité de l’équipage.— 🇨🇵 🇩🇯Forces Françaises stationnées à Djibouti (@FFDJ_Officiel) May 29, 2024
L’action permanente de la France dans la zone contribue à la sûreté maritime, à la liberté de navigation et vise à faire… https://t.co/M2nNqQzqYE pic.twitter.com/PDgboCBKLX