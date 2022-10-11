



Планировал встречу с разведкой Израиля: КСИР арестовал "шпиона"

Служба разведки КСИР арестовала человека, шпионившего в пользу Израиля, в городе Керман в центральном Иране.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



"Обвиняемый совершил несколько поездок в разные страны с целью передачи информации и подготовки к проведению антиохранных и диверсионных мероприятий посредством общения с сотрудниками разведки, а последняя его поездка была в соседнюю страну", - заявил глава местной судебной власти Эбрахим Хамиди.



По словам Хамиди, подозреваемый общался с израильскими военными и разведывательными организациями через интернет и с помощью зашифрованного программного обеспечения.



Согласно отчету, подозреваемый планировал покинуть Иран и встретиться с израильской разведкой в ​​соседней стране, но был арестован до того, как смог это сделать.



