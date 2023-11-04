



Пилот выжил после авиакатастрофы и 9 часов в болоте с аллигаторами. Видео

Сотрудники спасательных служб были поражены выживанием мужчины после того, как его маленький самолет потерпел крушение в болотах Эверглейдс во Флориде, США. Кажется, чудом, пилот остался жив и относительно невредим, несмотря на сложные обстоятельства.



Инцидент произошел во время Хэллоуина, когда самолет Cessna Skyhawk 172M потерпел аварию, падая в болота Эверглейдса. Пилот, личность которого пока не установлена, оказался единственным на борту и вынужден был провести долгие девять часов в болотной местности с обитающими там аллигаторами.



После аварии в летной школе, на которую был зарегистрирован самолет, немедленно вызвали службу 911. Спасатели отправились к месту происшествия на катерах, но вскоре столкнулись с трудностью доставить мужчину из труднодоступной местности, пише CBS Miami.



"Место, где он находился, было очень сложно достичь на катерах", – пояснил капитан пожарной службы Майами-Дейд Энди Боргес.



Чтобы вытащить пилота из болотной глуши, потребовался вертолет с специальным тросом. Спасатели решили отправить спасателя на крыло падшего самолета, где пилот ждал помощи. После тщательной привязки безопасности пилота вертолет поднял его в воздух.



После девяти часов, проведенных в "компании" аллигаторов и комаров, мужчину госпитализировали. Он получил ранение ноги, но, учитывая обстоятельства, его состояние можно считать благополучным.



"Чудо, что он выжил с минимальными травмами после крушения самолета в болоте Эверглейдса, наполненном аллигаторами и прочими опасностями. Мы рады, что он в порядке", – отметил начальник пожарной службы Управления шерифа Броварда Майкл Кейн.





