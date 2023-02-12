



Перу: Семь полицейских убиты кокаиновой мафией

Семь полицейских погибли в перестрелке после того, как попали в засаду в центре Перу, в районе, известном производством кокаина, сообщила в субботу Национальная полиция страны.



Нападение произошло в городе Нативидад, в отдаленном районе Анд и джунглей, известном как VRAEM, или Валье-де-лос-Риос-Апуримак, Эне-и-Мантаро, где производится 75% кокаина.



«Мы оплакиваем потерю наших братьев-полицейских, которые попали в засаду, когда ехали в полицейской машине в городе Нативидад во Враэме», — говорится в сообщении Национальной полиции Перу в Twitter.



Из всего отряда, попавшего в засаду, выжил только один полицейский.



Власти не обвинили в нападении какую-либо организацию, но в этом районе активно присутствуют группы наркоторговцев, связанные с остатками маоистской повстанческой группировки "Сияющий путь".



VRAEM, горный регион размером с Пуэрто-Рико, является центром постоянных операций сил безопасности против остатков "Сияющего пути", которые, по словам полиции, действуют как "телохранители" для торговцев наркотиками.



"Сияющий путь" начал исчезать в начале 1990-х годов после заключения в тюрьму основателя Абимаэля Гусмана и с тех пор установил связи с торговцами наркотиками.



По сообщениям местных новостей, члены полицейского патруля подверглись обстрелу из дальнобойного огнестрельного оружия.

