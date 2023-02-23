



Пассажир арестован за контрабанду табака на сотни тысяч шекелей

Полиция арестовала в аэропорту Бен-Гурион пассажира по подозрению в контрабанде большой партии табака для самокруток.



В частности, его подозревают в контрабанде 1300 пачек из магазина беспошлинной торговли на сумму 220 000 шекелей.



Арест был произведен вчера вечером, 22 февраля. В ходе обыска, в его чемодане обнаружили 40 пачек табака для самокруток.



По версии следствия, есть подозрения в том, что подозреваемый проделывал такую операцию уже много раз в последние годы.



