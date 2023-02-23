Новости » Происшествия
Пассажир арестован за контрабанду табака на сотни тысяч шекелей
23.02.2023 14:29 Алина Груднева

Пассажир арестован за контрабанду табака на сотни тысяч шекелей

Полиция арестовала в аэропорту Бен-Гурион пассажира по подозрению в контрабанде большой партии табака для самокруток.

В частности, его подозревают в контрабанде 1300 пачек из магазина беспошлинной торговли на сумму 220 000 шекелей. 

Арест был произведен вчера вечером, 22 февраля. В ходе обыска, в его чемодане обнаружили 40 пачек табака для самокруток.

По версии следствия, есть подозрения в том, что подозреваемый проделывал такую операцию уже много раз в последние годы.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы