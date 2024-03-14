



Паники нет: в Белгороде экстренно закрывают торговые центры

В российском Белгороде начали экстренно закрывать торговые центры на фоне начала атаки, о которой предупреждали добровольцы РДК.



Информация об этом появилась в местных пабликах.



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"В связи со сложившейся ситуацией в городе сообщаем о том, что детские мероприятия, запланированные на 16 и 17 марта, отменяются", - сказано в объявлении ТЦ "Рио".



Также отмечается, что торговые центры "СитиМолл" и "МегаГринн" прекращают работу.



Ранее представитель РДК настойчиво призывал жителей Белгородской и Курской областей немедленно эвакуироваться в связи с тем, что эти приграничные районы подвергнуться атаке в ответ на обстрелы мирных городов и сел Украины.