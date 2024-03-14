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Паники нет: в Белгороде экстренно закрывают торговые центры
14.03.2024 13:06 Алина Груднева

Паники нет: в Белгороде экстренно закрывают торговые центры

В российском Белгороде начали экстренно закрывать торговые центры на фоне начала атаки, о которой предупреждали добровольцы РДК.

Информация об этом появилась в местных пабликах.

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"В связи со сложившейся ситуацией в городе сообщаем о том, что детские мероприятия, запланированные на 16 и 17 марта, отменяются", - сказано в объявлении ТЦ "Рио".

Также отмечается, что торговые центры "СитиМолл" и "МегаГринн" прекращают работу.

Ранее представитель РДК настойчиво призывал жителей Белгородской и Курской областей немедленно эвакуироваться в связи с тем, что эти приграничные районы подвергнуться атаке в ответ на обстрелы мирных городов и сел Украины.

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