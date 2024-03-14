



Анонсированная атака на Белгород началась

Белгород сотрясается от взрывов. В небе парят беспилотники. Воет сирена.







Полтора часа назад представитель РДК вышел в эфир и настойчиво просил жителей Белгородской и Курской областей немедленно эвакуироваться в связи с тем, что через полтора часа эти приграничные районы подвергнуться атаке.



При этом воин заметил, что местные российские власти ничего не сделали для безопасности жизней жителей.