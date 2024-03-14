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Анонсированная атака на Белгород началась
14.03.2024 11:33 MIGnews.com

Анонсированная атака на Белгород началась

Белгород сотрясается от взрывов. В небе парят беспилотники. Воет сирена.



Полтора часа назад представитель РДК вышел в эфир и настойчиво просил жителей Белгородской и Курской областей немедленно эвакуироваться в связи с тем, что через полтора часа эти приграничные районы подвергнуться атаке.

При этом воин заметил, что местные российские власти ничего не сделали для безопасности жизней жителей.

 

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