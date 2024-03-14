Анонсированная атака на Белгород началась
Белгород сотрясается от взрывов. В небе парят беспилотники. Воет сирена.
Полтора часа назад представитель РДК вышел в эфир и настойчиво просил жителей Белгородской и Курской областей немедленно эвакуироваться в связи с тем, что через полтора часа эти приграничные районы подвергнуться атаке.
При этом воин заметил, что местные российские власти ничего не сделали для безопасности жизней жителей.
Г. Белгород.#бавовна— Андрей74🇺🇦💪 (Санкции 💩!) (@andersen7474) March 14, 2024
Белгород сегодня в ТОПе!🤷♂️
Второй воздушный бой начался в Белгороде. путинские отчаянно отбиваются! 😱😱😱
Птички в небе парят! pic.twitter.com/UPylKLzznU