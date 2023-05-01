



Палестинский мальчик убит львом в частном зоопарке в Газе

Палестинский мальчик был насмерть загрызен львом в частном зоопарке в Газе сегодня, по данным полиции прибрежной территории, управляемой террористической группировкой Хамас.



По словам сотрудников полиции, 6-летний Хамада Иктиет перелез через забор в зоопарке в городе Хан-Юнис на юге Газы и добрался до отверстия в клетке, прежде чем лев растерзал его. По их словам, ведется расследование.



Семья мальчика оспаривает эту версию, утверждая, что Хамада - который, по словам родственников, посещал парк Асдаа со своей матерью и другими членами семьи - дошел только до внешнего ограждения, где стоял лев, когда тот на него напал.



Это первый известный случай гибели от животных, содержащихся в частных зоопарках на перенаселенной и бедной палестинской территории. В Газе есть несколько небольших частных зоопарков, где животные содержатся в плачевных условиях.



Животные страдают от постоянных боевых действий между Израилем и правителями Газы из движения ХАМАС, запущенности, голода и отсутствия медицинской помощи. Международные группы по защите животных провели несколько миссий по эвакуации животных, особенно львов, в безопасные места в Иордании и Африке.

