



Пакистан просит помощи для 33 миллионов пострадавших от наводнения

Пакистан обратился к международному сообществу с призывом о помощи в связи с масштабным наводнением, унесшим жизни, по меньшей мере, 1265 человек.



В Пакистане призвали мир оказать "масштабную гуманитарную помощь", сообщает АР.



Федеральный министр планирования Ахсан Икбал призвал к "огромной гуманитарной помощи для 33 миллионов человек", пострадавших от муссонных дождей и последовавшего за ними наводнения.



"Масштабы разрушений огромны и требуют огромной гуманитарной помощи для 33 миллионов человек. В связи с этим я обращаюсь к своим собратьям-пакистанцам, пакистанским экспатриантам и международному сообществу с просьбой помочь Пакистану в этот трудный час", - заявил министр.