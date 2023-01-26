Ответ на Leopard: хакеры РФ атаковали немецкие сайты
В среду, 25 января, российские хакеры совершили кибератаки на несколько немецких веб-сайтов.
По данным Tagesschauт, об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI).
Среди прочего, DDoS-атакам подверглись сайты федерального правительства. Также кибератаке подвергся сайт аэропорта Гамбурга.
"Некоторые веб-сайты недоступны", — говорилось в сообщении агентства.
Предположительно, атака на веб-ресурсы Германии была совершена в ответ на решение ФРГ передать Украине танки Leopard.
В прошлом были российские хакеры неоднократно совершали атаки на государственные ресурсы. Например, в ноябре прошлого года кибератаке подвергся сайт Европарламента.