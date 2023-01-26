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Ответ на Leopard: хакеры РФ атаковали немецкие сайты
26.01.2023 06:44 Алина Груднева

Ответ на Leopard: хакеры РФ атаковали немецкие сайты

В среду, 25 января, российские хакеры совершили кибератаки на несколько немецких веб-сайтов.

По данным Tagesschauт, об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI).

Среди прочего, DDoS-атакам подверглись сайты федерального правительства. Также кибератаке подвергся сайт аэропорта Гамбурга.

"Некоторые веб-сайты недоступны", — говорилось в сообщении агентства. 

Предположительно, атака на веб-ресурсы Германии была совершена в ответ на решение ФРГ передать Украине танки Leopard.

В прошлом были российские хакеры неоднократно совершали атаки на государственные ресурсы. Например, в ноябре прошлого года кибератаке подвергся сайт Европарламента.
 

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