



Ответ на Leopard: хакеры РФ атаковали немецкие сайты

В среду, 25 января, российские хакеры совершили кибератаки на несколько немецких веб-сайтов.



По данным Tagesschauт, об этом свидетельствуют данные Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI).



Среди прочего, DDoS-атакам подверглись сайты федерального правительства. Также кибератаке подвергся сайт аэропорта Гамбурга.



"Некоторые веб-сайты недоступны", — говорилось в сообщении агентства.



Предположительно, атака на веб-ресурсы Германии была совершена в ответ на решение ФРГ передать Украине танки Leopard.



В прошлом были российские хакеры неоднократно совершали атаки на государственные ресурсы. Например, в ноябре прошлого года кибератаке подвергся сайт Европарламента.

