Отчет: Израиль ударил по центру "Хизбаллы" по сборке БПЛА в Сирии
Израиль на этой неделе нанес удар по исследовательскому центру по сборке беспилотников, принадлежащему "Хизбалле" в Сирии.
Об этом говорится в отчетах "Аль-Арабия" и "Аль-Хадас".
По словам источников, израильские самолеты нанесли удары по объекту "Хизбаллы" на военной авиабазе Аль-Кусейр, недалеко от границы с Ливаном, и в городе Хомс в ночь с воскресенья на понедельник.
Уточняется, что объект принадлежит 127-му подразделению "Хизбаллы", которое отвечает за исследования, разработку и техническое обслуживание БПЛА.
مصادر #الحدث في #سوريا تؤكد أن إسرائيل استهدفت الأحد الماضي قواعد للوحدة الجوية 127 التابعة لميليشيا #حزب_الله المسؤولة عن إنتاج المسيرات في #لبنان بمطار القصير والتموضع الإيراني ومقراً للقيادة وسط العاصمة #دمشق pic.twitter.com/G5ESmr32in— ا لـحـدث (@AlHadath) December 22, 2022
Армия обороны Израиля не комментирует отчеты о предполагаемых ударах ЦАХАЛа по объектам проиранских боевиков.
Напомним, что ранее Сирия также обвинила ЦАХАЛ в нанесении ударов по объектам недалеко от Дамаска, в результате чего двое солдат получили ранения. Еще один удар был нанесен по иранскому центру в сирийской столице.