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Отчет: Израиль ударил по центру "Хизбаллы" по сборке БПЛА в Сирии
22.12.2022 15:35 Алина Груднева

Отчет: Израиль ударил по центру "Хизбаллы" по сборке БПЛА в Сирии

Израиль на этой неделе нанес удар по исследовательскому центру по сборке беспилотников, принадлежащему "Хизбалле" в Сирии.

Об этом говорится в отчетах "Аль-Арабия" и "Аль-Хадас".

По словам источников, израильские самолеты нанесли удары по объекту "Хизбаллы" на военной авиабазе Аль-Кусейр, недалеко от границы с Ливаном, и в городе Хомс в ночь с воскресенья на понедельник. 
 

Уточняется, что объект принадлежит 127-му подразделению "Хизбаллы", которое отвечает за исследования, разработку и техническое обслуживание БПЛА.

Армия обороны Израиля не комментирует отчеты о предполагаемых ударах ЦАХАЛа по объектам проиранских боевиков.

Напомним, что ранее Сирия также обвинила ЦАХАЛ в нанесении ударов по объектам недалеко от Дамаска, в результате чего двое солдат получили ранения. Еще один удар был нанесен по иранскому центру в сирийской столице.

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