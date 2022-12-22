



Отчет: Израиль ударил по центру "Хизбаллы" по сборке БПЛА в Сирии

Израиль на этой неделе нанес удар по исследовательскому центру по сборке беспилотников, принадлежащему "Хизбалле" в Сирии.



Об этом говорится в отчетах "Аль-Арабия" и "Аль-Хадас".



По словам источников, израильские самолеты нанесли удары по объекту "Хизбаллы" на военной авиабазе Аль-Кусейр, недалеко от границы с Ливаном, и в городе Хомс в ночь с воскресенья на понедельник.



مصادر #الحدث في #سوريا تؤكد أن إسرائيل استهدفت الأحد الماضي قواعد للوحدة الجوية 127 التابعة لميليشيا #حزب_الله المسؤولة عن إنتاج المسيرات في #لبنان بمطار القصير والتموضع الإيراني ومقراً للقيادة وسط العاصمة #دمشق pic.twitter.com/G5ESmr32in — ا لـحـدث (@AlHadath) December 22, 2022