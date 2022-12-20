



Сирия: Израиль нанес удары в районе аэропорта в Дамаске

Сирийское информационное агентство SANA заявило, что двое военнослужащих получили ранения и был нанесен ущерб в результате израильской атаки в районе аэропорта Дамаска в понедельник вечером.



Другие сирийские СМИ сообщили, что атаке подверглись иранские позиции в районе Сайида Зайнаб, расположенного к югу от Дамаска.



Саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что предполагаемый авиаудар Израиля был направлен по иранской батарее ПВО, которая недавно была размещена в районе международного аэропорта Дамаска.



Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) утверждает то в результате авиаудара погибли два человека, личность которых неизвестна. В организации заявили, что атака была совершена против складов оружия "Хизбаллы".



В прошлом месяце сирийские СМИ заявили, что израильские самолеты атаковали несколько целей в прибрежных городах Сирии.



По данным SOHR, удары были направлены против проиранских группировок в сирийских провинциях Хомс и Хама, были нанесены удары по объектам вооружения и боеприпасов, а также по сирийской батарее ПВО в провинции Латакия.



Израильская армия и официальные лица никак не комментируют приписываемые Израилю атаки.