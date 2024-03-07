



Оружейница фильма “Ржавчина” признана виновной в том, что Болдуин убил оператора

Присяжные в штате Нью-Мексико, США, признали Ханну Гутьеррес Рид, менеджера оружейного склада на съемках фильма “Ржавчина”, виновной в убийстве по неосторожности оператора Хелены Хатчинс.



Фатальный инцидент произошел в октябре 2021 года во время съемок фильма, когда актер Алек Болдуин случайно выстрелил в Хатчинс из пистолета, случайно заряженного боевой пулей без его ведома. Тогда Гутьеррес была оправдана по обвинению в фальсификации доказательств.



Суд над Болдуином по обвинению в непредумышленном убийстве, как ожидается, состоится в июле этого года.



