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"Оливковая ветвь": Спустя 100 часов под завалами спасен 10-летний мальчик
10.02.2023 15:20 Евгения Маркова

"Оливковая ветвь": Спустя 100 часов под завалами спасен 10-летний мальчик

Израильские военные поисково-спасательные специалисты в пятницу утром вытащили 10-летнего мальчика из-под завалов рухнувшего дома на юго-востоке Турции, примерно через 100 часов после разрушительного землетрясения в регионе.

На данный момент поисково-спасательная команда ЦАХАЛа вытащила из-под завалов в Кахраманмараше 18 мирных жителей, чьи дома были разрушены в результате землетрясения.

"Спасатели оказали мальчику жизненно важную медицинскую помощь на месте, а затем перевезли его в больницу для дальнейшего лечения", — сообщили в ЦАХАЛе.

Точных данных о состоянии мальчика не поступало.

Несмотря на то, что эксперты говорят, что люди, оказавшиеся под завалами, могут выжить в течение недели и более, шансы найти выживших при низких температурах уменьшаются. 

По состоянию на утро пятницы число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 21 000 человек.

Сотни людей все еще находятся в ловушке под обломками, и  число жертв будет расти, по мере разбора завалов разрушенных зданий.
 

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