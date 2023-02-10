



"Оливковая ветвь": Спустя 100 часов под завалами спасен 10-летний мальчик

Израильские военные поисково-спасательные специалисты в пятницу утром вытащили 10-летнего мальчика из-под завалов рухнувшего дома на юго-востоке Турции, примерно через 100 часов после разрушительного землетрясения в регионе.



На данный момент поисково-спасательная команда ЦАХАЛа вытащила из-под завалов в Кахраманмараше 18 мирных жителей, чьи дома были разрушены в результате землетрясения.



"Спасатели оказали мальчику жизненно важную медицинскую помощь на месте, а затем перевезли его в больницу для дальнейшего лечения", — сообщили в ЦАХАЛе.



Точных данных о состоянии мальчика не поступало.



Несмотря на то, что эксперты говорят, что люди, оказавшиеся под завалами, могут выжить в течение недели и более, шансы найти выживших при низких температурах уменьшаются.



По состоянию на утро пятницы число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 21 000 человек.



Сотни людей все еще находятся в ловушке под обломками, и число жертв будет расти, по мере разбора завалов разрушенных зданий.

