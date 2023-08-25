



Огромная пробка в Панамском канале: застряли более 200 судов

Панамский канал переживает самую сильную засуху за последние 100 лет. В начале недели из-за снижения уровня воды в канале, там образовалась гигантская пробка из более чем 200 судов, в результате которой операторы вынуждены платить пошлину в несколько раз больше только за проход через канал, пишет издание Business Insider.



Застрявшие суда — это в основном газовозы.



Например, оператор судов Maersk в США отметил, что ему пришлось заплатить на аукционе $900 000 сверх обычной платы за проезд платой $400 000 за каждое проходящее через канал судно, что более чем в 3 раза превышает обычные потери.



Некоторые судовые операторы готовы заплатить даже такую сумму, поскольку суда ждут в среднем около 4 дней по сравнению с чуть более чем одним днем в июне.



Некоторые корабли стоят в пробке уже более 3 недель.