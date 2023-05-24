



Обвинение жителю Тайбе, зверски убившему жену и двух детей

Жителю Тайбе предъявлены обвинения в зверском убийстве собственной жены и двух маленьких детей, которое было совершено в начале этого месяца.



Согласно тексту обвинительного заключения, 32-летний Мухаммад Масарва 1 мая проснулся посреди ночи и решил зарезать своих близких по до сих пор неустановленной причине.



Все члены семьи в этот момент спали. Мужчина пошел на кухню, вооружился ножом, вернулся в спальню и ударил в шею свою 26-летнюю жену. Женщина попыталась вырваться, однако он повалил ее на пол и ударил ножом еще несколько раз.



После расправы с супругой, обвиняемый положил 2-летнего и 6-месячного сыновей на кровать и зарезал их одного за другим. Прокуратура потребовала оставить мужчину под стражей до окончания судебного разбирательства.

