



Новая версия хути: США в панике стреляли по самолету, а попали по кораблю

Официальный представитель йеменских хути Мухаммад Абдель Салам сделал новое заявление относительно обстрела патрульного самолета группировки американцами.



По его словам, американский военный корабль "в панике и по тревоге" открыл огонь.



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Салам утверждает, будто вместо самолета, под обстрел попал корабль, который шел под флагом Габона.



В свою очередь, Центральное командование армии США сообщает, что хути запустили дроны, которые поразили корабли под флагами Габона и Норвегии.