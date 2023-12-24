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Новая версия хути: США в панике стреляли по самолету, а попали по кораблю
24.12.2023 20:21 Алина Груднева

Новая версия хути: США в панике стреляли по самолету, а попали по кораблю

Официальный представитель йеменских хути Мухаммад Абдель Салам сделал новое заявление относительно обстрела патрульного самолета группировки американцами.

По его словам, американский военный корабль "в панике и по тревоге" открыл огонь. 

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Салам утверждает, будто вместо самолета, под обстрел попал корабль, который шел под флагом Габона.

В свою очередь, Центральное командование армии США сообщает, что хути запустили дроны, которые поразили корабли под флагами  Габона и Норвегии.

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