



Ни дня без катастроф: у самолета, летевшего в Россию, взорвалось колесо

По данным российских СМИ, самолет вылетал из аэропорта Пхукета. Момент взрыва колеса попал на видео с пассажиров, который в этот момент снимал взлет.

Известно, что самолет ZF-3604 Azur Air улетал в Москву. На взлете неисправность заметили пассажиры и самолет успел остановиться. На обнародованных в сети кадрах из-под крыла повалил дым, что очень испугало пассажиров.



“Самолет, как обычно, начал разгон, и спустя какое-то время мы почувствовали толчок и посторонний звук. Начали экстренно тормозить. Поняли, что что-то случилось с технической частью. Сначала сидели в самолете. Затем командир объявил, что к месту стоянки его отбуксировать невозможно. Когда вышли, все увидели пробитое колесо”, – сказал один из пассажиров.



В результате аварии никто не пострадал. Неисправный самолет отбуксировали на ремонт, а пассажиров временно разместили в гостинице в ожидании следующего рейса.