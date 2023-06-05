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Недостроенный мост в Индии рухнул второй раз за два года
05.06.2023 13:04 Ирина Демьянова

Недостроенный мост в Индии рухнул второй раз за два года

В индийском штате Бихар рухнул строящийся мост через реку Ганг, это произошло во второй раз за два года, сообщает в понедельник Times of India.

По данным издания, обрушились не менее 30 плит, которые уже были установлены на опоры.

О пострадавших не сообщается. Начато расследование.

В апреле 2022 года с этим мостом случилось аналогичное происшествие, тогда результаты расследования указали на то, что причиной стало использование некачественных строительных материалов.

Стоимость строительства моста первоначально оценивалась в более чем 200 млн. долларов.

Этот мост длиной более трех километров должен стать шестым на реке Ганг.

 

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