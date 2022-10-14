



Наводнения в Австралии: жителям приказали эвакуироваться

Жителям трех австралийских штатов было приказано эвакуироваться из-за проливных дождей.



Как сообщает ВВС, в некоторых частях Австралии всего за 24 часа выпало в четыре раза больше осадков, чем в среднем в октябре.



Виктория - второй по численности населения штат Австралии - больше всего пострадал на этой неделе. Некоторым общинам было приказано эвакуироваться, в том числе в столице штата Мельбурне.



Затопления также произошли в Тасмании после того, где за 24 часа выпало до 400 мм осадков. В Новом Южном Уэльсе около 600 человек призвали эвакуироваться из города Форбс.