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Наводнения в Австралии: жителям приказали эвакуироваться
14.10.2022 11:19 Ольга Белозерова

Наводнения в Австралии: жителям приказали эвакуироваться

Жителям трех австралийских штатов было приказано эвакуироваться из-за проливных дождей.

Как сообщает ВВС, в некоторых частях Австралии всего за 24 часа выпало в четыре раза больше осадков, чем в среднем в октябре.

Виктория - второй по численности населения штат Австралии - больше всего пострадал на этой неделе. Некоторым общинам было приказано эвакуироваться, в том числе в столице штата Мельбурне.

Затопления также произошли в Тасмании после того, где за 24 часа выпало до 400 мм осадков. В Новом Южном Уэльсе около 600 человек призвали эвакуироваться из города Форбс.

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