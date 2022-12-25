



Над детским садом в центре Израиля обнаружили сотни килограмм наркотиков

Лаборатории по производству наркотиков были обнаружены над детским садом в Ха Шарон.



По подозрению в содержании нарколабораторий стоимостью в сотни тысяч шекелей, которые находились над детским садом в Кфар-Кара в Шароне, были арестованы трое жителей севера в возрасте около 30 лет. После получения оперативной информации о необычном происшествии в жилом доме, полиция прибыла в квартиру и была поражена, обнаружив сотни килограммов каннабиса.



Сотни килограммов наркотика, найденные в квартире в Шароне, хранились в сложной домашней лаборатории, стоимость которой оценивается в сотни тысяч шекелей. Житель севера, владелец квартиры, был арестован по подозрению в хранении и торговле наркотиками.



Помимо изъятых запрещенных веществ, полицейские выявили несколько мужчин, которые вызвали их подозрение, пройдя через здание во время обысков. Поэтому их попросили открыть и их квартиру, которая находится на том же этаже. Так полиция обнаружила еще одну нарколабораторию с тысячами растений каннабиса и еще десятками килограммов марихуаны. Двое подозреваемых, проживающих в этом районе, были арестованы, и завтра они предстанут перед судом в Хадере для продления срока содержания под стражей.