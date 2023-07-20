



На военной базе погибла военнослужащая ЦАХАЛа

Утром, 20 июля, на военной базе на юге Израиля в результате несчастного случая погибла женщина-офицер Армии обороны Израиля.



По данным пресс-службе ЦАХАЛа, на нее рухнул контейнер.



О смерти женщины-военнослужащей было объявлено на месте. Ее напарник получил легкие ранения. Его доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.



Об инциденте ЦАХАЛ сообщил после того, как о трагическом происшествии была уведомлена семья погибшей.



Обстоятельства происшествия устанавливаются. Начато расследование.

