На Майорке рухнул двухэтажный пляжный ресторан, погибли люди

Четыре человека погибли и 16 получили ранения в результате обрушения здания на пляже Майорки.

❗💥🇪🇸 - In Spain, emergency teams continue to work on the collapse of the Medusa Beach Club in Playa de Palma.



Firefighters ask those present at the site of the collapse to remain silent to find out if there are any more victims.



So far, four deaths have been confirmed, 27… pic.twitter.com/0aPskv7MBP