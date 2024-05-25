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На Майорке рухнул двухэтажный пляжный ресторан, погибли люди
25.05.2024 07:45 MIGnews.com

На Майорке рухнул двухэтажный пляжный ресторан, погибли люди

Четыре человека погибли и 16 получили ранения в результате обрушения здания на пляже Майорки.


Крыша двухэтажного пляжного клуба Medusa в Пальме обрушилась примерно в 20:30 по местному времени.

Семь человек получили “очень серьезные” ранения и девять получили серьезные ранения, сообщили службы экстренной помощи на канале X.

Пальма - является популярным местом среди туристов.

Было замечено, как пожарные выводили людей из здания, некоторых выносили на носилках, пока снаружи ждали машины скорой помощи.


 

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