



На Майорке рухнул двухэтажный пляжный ресторан, погибли люди

Четыре человека погибли и 16 получили ранения в результате обрушения здания на пляже Майорки.

❗💥🇪🇸 - In Spain, emergency teams continue to work on the collapse of the Medusa Beach Club in Playa de Palma.



Firefighters ask those present at the site of the collapse to remain silent to find out if there are any more victims.



So far, four deaths have been confirmed, 27… pic.twitter.com/0aPskv7MBP — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 23, 2024

Крыша двухэтажного пляжного клуба Medusa в Пальме обрушилась примерно в 20:30 по местному времени.Семь человек получили “очень серьезные” ранения и девять получили серьезные ранения, сообщили службы экстренной помощи на канале X.Пальма - является популярным местом среди туристов.Было замечено, как пожарные выводили людей из здания, некоторых выносили на носилках, пока снаружи ждали машины скорой помощи.