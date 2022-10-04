



"Мятежного экс-редактора" российского телеканала объявили в федеральный розыск

МВД России объявило бывшего редактора российского государственного Первого канала Марину Овсянникову в федеральный розыск.



1 октября бывший муж Овсянниковой рассказал, что она сбежала из-под домашнего ареста - такая мера пресечения была наложена на "мятежного экс-редактора" за участие в антивоенном пикете напротив Кремля. В августе правоохранительные органы завели на неё дело о распространении фейков о российской армии. Как сказал Игорь Овсянников, его бывшая жена скрылась в неизвестном направлении вместе с их 11-летней дочерью.



Адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов рассказал "Новой газете. Европа", что ему ничего не известно о возможном побеге его подзащитной.



Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", редактором которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей. За это суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав ее виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления". Вскоре она уехала в Германию, где проработала несколько месяцев и в июле вернулась в Россию - по её словам, чтобы закончить споры с бывшим мужем относительно опеки над детьми.