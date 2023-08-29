



Мужчина окунул голову в один из мощнейших фонтанов в мире: что из этого вышло

Гражданин Швейцарии решил окунуть голову в гигантский фонтан Jet D’Eau на Женевском озере, но все пошло не по плану.



Мощная струя отбросила смельчака на несколько метров в воздух, после чего он рухнул на цементную платформу.



Поднявшись на ноги, мужчина кинулся в Женевское озеро, откуда его выловила полиция. Швейцарца отправили в больницу.



"Пришли полицейские и попросили срочно перекрыть Jet d’Eau, чтобы иметь возможность добраться до него", — сообщает очевидец.



Теперь ему грозит суд, поскольку электроэнергетическая компания SIG, управляющая этим местом, намерена подать на него иск за вторжение на территорию.



