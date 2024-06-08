Новости » Происшествия
Мировые лидеры об атаке на премьера Дании: решительно осуждаем
08.06.2024 12:17 Алина Груднева

Мировые лидеры об атаке на премьера Дании: решительно осуждаем

Мировые лидеры отреагировали на атаку на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это неприемлемым. "

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости


"Я решительно осуждаю этот акт и желаю Метте Фредериксен скорейшего выздоровления", – сказал Макрон.

Генсек НАТО Йенм Столтенберг назвал атаку на союзника "шокирующей". 

"Я решительно осуждаю любое насилие против наших политических лидеров. Члены НАТО стоят вместе на защите наших ценностей, свободы, демократии и верховенства права", - подчеркнул он.

В свою очередь, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что насилие не должно определять политический выбор людей.

"Я осуждаю этот отвратительный акт, который противоречит всему, во что мы верим и за что боремся в Европе. Я желаю тебе силы и мужества – я знаю, что у тебя есть и то, и другое", – отметил он, обратившись к премьеру Дании.

Напомним, что вечером, 7 июня, неизвестный напал на премьер-министра Дании Дании Метте Фредериксен.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы