



На премьера Дании посреди улицы совершено нападение

Вечером, 7 июня, неизвестный напал на премьер-министра Дании Дании Метте Фредериксен.



По данным Ekstra Bladet, мужчина ударил ее ножом.



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Раненая премьер Дании в порядке, но она "очень потрясена". По данным полиции, нападение совершено на площади Культорвет в Копенгагене. Подозреваемый задержан.



По словам очевидцев, Фредериксен в сопровождении некоего мужчины шла по площади, когда "высокий, худощавый мужчина", который шел им навстречу, сильно ее "толкнул".



Фредериксен не упала и даже поговорила с нападавшим. Охрана премьера Дании задержала мужчину.