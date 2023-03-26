



Министерство обороны: возможны волны экстремальной жары, рост смертности

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям при Министерстве обороны и Метеорологическая служба опубликовали сегодня, 26 марта, национальный сценарий экстремальной погоды в связи с климатическим кризисом. Согласно опубликованному прогнозу, в летние месяцы возможны волны жары, во время которых температура будет достигать 49 градусов. Продолжительность каждой волны жары составит от трех до четырех дней.



Управление отвечает за составление карты угроз, к которым должны подготовиться правительственные министерства и органы по чрезвычайным ситуациям. Оно отвечает за все гражданские угрозы, такие как землетрясения и климатический кризис. В последние годы Управление и Метеорологическая служба составили сценарии атрибуции ущерба от экстремальных погодных условий, таких как наводнения, затопления, пожары и волны жары.



Министерство обороны предупреждает, что ожидается рост смертности на 8,5% выше среднего, а потребление электроэнергии увеличится на 10%. Увеличится вероятность пожаров, а средний уровень госпитализации из-за сердечно-сосудистых заболеваний будет выше на 10-15%. Волны жары могут достичь своего пика в период с июня по сентябрь. Волна жары определяется как таковая только в том случае, если это 3-4 дня с температурой значительно выше средней.





Согласно экстремальным сценариям, проанализированным Управлением, волны жары ожидаются по всей стране, причем экстремальные условия будут преобладать днем в долинах на востоке, а наиболее благоприятные условия - на горных вершинах. Там также подчеркнули, что следует готовиться к двум волнам жары в одном месяце, когда в каждой из них температура на прибрежной равнине достигнет более 35 градусов при 50% влажности, в горах - 42 градусов, в Негеве и северных долинах - 44 градусов, а в Иорданской долине в Арава температура достигнет - 49 градусов.