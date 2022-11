Массовые протесты вспыхнули на крупнейшем в мире заводе iPhone в Китае

Десятки рабочих вышли на протесты со словами: “Защитим наши права! Защитим наши права!”



На видео, опубликованном в среду в Twitter, видно, как сотни рабочих маршируют по дороге при дневном свете, а некоторые сталкиваются с полицией по охране общественного порядка и людьми в защитных костюмах.



Другие съемки показывают сотни людей в защитном снаряжении, стоящих на дороге, в то время как голос за кадром говорит: “Все начинается снова, с прошлой ночи до сегодняшнего утра”.

