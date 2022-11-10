



COVID в Китае: карантин настиг Гуанчжоу

Всплеск случаев COVID-19 спровоцировал "блокировку" производственного центра Гуанчжоу на юге Китая.



Как сообщает Associated Press, жителям районов города было приказано оставаться дома по крайней мере до воскресенья.



При этом одному члену каждой семьи разрешалось выходить один раз в день для покупки предметов первой необходимости.



Приказ о карантине после того, как город с населением 13 миллионов человек сообщил о более чем 2500 новых случаях заболевания за предыдущие 24 часа.



Местная пресса пишет, что общественный транспорт был приостановлен, а рейсы в Пекин и другие крупные города были отменены.