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Масштабный пожар в Тбилиси: люди выпрыгивали из окон горящего отеля – видео
31.03.2023 19:42 Наталья Богинская

Масштабный пожар в Тбилиси: люди выпрыгивали из окон горящего отеля – видео

В центре Тбилиси вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил гостиницу, расположенную рядом с театром Габриадзе и древнейшим храмом Анчисхати.
По предварительным данным, пострадавших вследствие пожара нет, сообщает NewsGeorgia со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям. Людей с фасадной стороны здания смогли эвакуировать, остальные спрыгивали сами.

На видео с места событий видно, что на горящих этажах отеля находились люди. Известно, что в конференц-зале Ambassadori проходили политические мероприятия. Их участники, персонал и гости, были эвакуированы.

По состоянию на 18:00 пожар локализован. На месте работали 11 пожарных машин и два автомобиля скорой помощи, сообщает Paper Kartuli.
Причина возгорания еще не установлена, по предварительной информации, пожар начался на двух верхних этажах 4-этажного здания.

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