



Ливан вел огонь из зенитных установок по БПЛА над долиной Бекаа

Согласно сообщениям местных СМИ, в четверг был открыт зенитный огонь по беспилотнику над долиной Бекаа в Ливане.



В первоначальных сообщениях указывалось, что ответственность за огонь несет "Хизбалла", а целью стал "израильский беспилотник". В сообщениях не указано, что дрон был сбит.



Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между "Хизбаллой" и Израилем в связи с продолжающимися переговорами о морской границе между двумя странами.



В четверг ливанская газета El-Nashra сообщила, что Израиль отверг ливанское предложение на переговорах.



В своем выступлении во вторник генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла подчеркнул, что движение ждет в ближайшие дни ответа Израиля на требования Ливана относительно демаркации границы, заявив, что "Ливан и его народ больше не потерпят разграбления своего богатства".



На прошлой неделе Насралла заявил, что "есть 50-процентная вероятность того, что этот вопрос будет решен путем переговоров, и 50-процентная вероятность того, что ситуация приведет к войне".



В июле "Хизбалла" запустила четыре беспилотника в сторону газовой платформы Кариш у побережья северного Израиля. Беспилотники были сбиты ЦАХАЛом.



