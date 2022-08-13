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Ливан вел огонь из зенитных установок по БПЛА над долиной Бекаа
13.08.2022 10:48 Евгения Маркова

Ливан вел огонь из зенитных установок по БПЛА над долиной Бекаа

Согласно сообщениям местных СМИ, в четверг был открыт зенитный огонь по беспилотнику над долиной Бекаа в Ливане.

В первоначальных сообщениях указывалось, что ответственность за огонь несет "Хизбалла", а целью стал "израильский беспилотник". В сообщениях не указано, что дрон был сбит.

Инцидент произошел на фоне обострения напряженности между "Хизбаллой" и Израилем в связи с продолжающимися переговорами о морской границе между двумя странами.

В четверг ливанская газета El-Nashra сообщила, что Израиль отверг ливанское предложение на переговорах.

В своем выступлении во вторник генеральный секретарь "Хизбаллы" Хасан Насралла подчеркнул, что движение ждет в ближайшие дни ответа Израиля на требования Ливана относительно демаркации границы, заявив, что "Ливан и его народ больше не потерпят разграбления своего богатства".

На прошлой неделе Насралла заявил, что "есть 50-процентная вероятность того, что этот вопрос будет решен путем переговоров, и 50-процентная вероятность того, что ситуация приведет к войне".

В июле "Хизбалла" запустила четыре беспилотника в сторону газовой платформы Кариш у побережья северного Израиля. Беспилотники были сбиты ЦАХАЛом.

 

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