



Легенда рестлинга Макмэн уходит из WWE после обвинений в сексуальном насилии

Глава World Wrestling Entertainment (WWE) Винс Макмэн покинул свой пост на фоне обвинений в сексуальном насилии со стороны бывшей сотрудницы во время его пребывания на посту генерального директора.



В своем заявлении, Макмэн сообщил, что он решил уйти с поста исполнительного председателя совета директоров TKO, материнской компании WWE, и выходит из состава совета директоров "из уважения" к обеим компаниям. Он отверг обвинения в сексуальном насилии и торговле людьми, выдвинутые бывшей сотрудницей Джанель Грант.



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"Я остаюсь при своем мнении, что иск мисс Грант изобилует ложью, непристойными выдуманными случаями, которых никогда не было, и является мстительным искажением правды", - сказал он.



Мистер Макмэн добавил: "Из уважения к WWE, выдающемуся бизнесу TKO и его членам совета директоров, акционерам, партнерам и избирателям, а также всем сотрудникам и суперзвездам, которые помогли WWE стать мировым лидером, которым она является сегодня, я решил уйти в отставку с поста исполнительного председателя и совета директоров TKO, причем немедленно".



Его уход из рестлинг-гиганта был подтвержден нынешним президентом Ником Ханом, который сообщил, что Макмэн подал заявление об отставке со своих постов исполнительного председателя TKO и совета директоров TKO.

