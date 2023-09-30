



Кровавая бойня в Тель-Авиве: участники - эритрейцы

Погибшим в результате ночного инцидента с применением огнестрельного оружия оказался 31-летний гражданин Эритреи.



Об этом сообщает газета "Исраэль хайом".



В ходе другого инцидента, ранения в результате массовой драки также получили эритрейцы в районе Хатиква.



Все пострадавшие получили ножевые ранения. 40-летний и 20-летний мужчины находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы. Полиция выясняет, есть связь между этими двумя инцидентами.