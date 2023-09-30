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Кровавая бойня в Тель-Авиве: участники - эритрейцы
30.09.2023 08:52 Алина Груднева

Кровавая бойня в Тель-Авиве: участники - эритрейцы

Погибшим в результате ночного инцидента с применением огнестрельного оружия оказался 31-летний гражданин Эритреи.

Об этом сообщает газета "Исраэль хайом".

В ходе другого инцидента, ранения в результате массовой драки также получили эритрейцы в районе Хатиква.

Все пострадавшие получили ножевые ранения. 40-летний и 20-летний мужчины находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней степени тяжести, остальные  получили легкие травмы. Полиция выясняет, есть связь между этими двумя инцидентами.

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