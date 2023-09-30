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Массовая драка на юге Тель-Авива: девять пострадавших
30.09.2023 08:10 Алина Груднева

Массовая драка на юге Тель-Авива: девять пострадавших

В ночь на 30 сентября в Тель-Авиве произошла массовая драка, в результате которой ранения получили девять человек.

По данным MADA, 20-летний парень был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с проникающими ранениями.

Еще трое находились в состоянии средней степени тяжести с аналогичными травмами. Четыре человека получили легкие ранения.

О девятом пострадавшем стало известно позже. Он, судя по всему, сбежал с места происшествия. Мужчина в возрасте около 40 лет также находился в тяжелом состоянии.

Связана ли эта драка со смертельной стрельбой, в результате которой погиб иностранец, устанавливается.

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