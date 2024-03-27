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Крокус-холл: 95 человек до сих пор не нашли
27.03.2024 16:43 MIGnews.com

Крокус-холл: 95 человек до сих пор не нашли

В списках составленных сотрудниками оперативных служб на основе обращений родственников по предварительным 95 человек числятся без вести пропавшими.

В эти списки зачислены люди, которые не выходят на связь с родными с момента теракта, но которых нет в списках пострадавших и погибших. Некоторые из этих людей погибли, но до сих пор не опознаны.

Существует малая вероятность, что часть людей из списка живы и просто по каким-то причинам не выходят на связь.

Всего же на данный момент официально известно о 140 погибших.
 

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