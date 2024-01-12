



Комментарий МО Британии об ударах по Йемену

Для ударов по Йемену использовались истребители RAF Typhoon FGR4.



Соответствующий комментарий предоставило министерство обороны Великобритании.



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Уточняется, что по двум военным объектам хути отработали 4 истребителя Typhoon при поддержке самолета-заправщика Voyager. Были применены управляемые авиабомбы Paveway IV.



По данным оборонного ведомства, один из объектов находился в Бани на северо-западе Йемена. Он использовался поддерживаемой Ираном группировкой для запуска разведывательных и ударных дронов. Еще один пораженный объект - аэродром в Эббсе.