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Комментарий МО Британии об ударах по Йемену
12.01.2024 08:43 Алина Груднева

Комментарий МО Британии об ударах по Йемену

Для ударов по Йемену использовались истребители RAF Typhoon FGR4.

Соответствующий комментарий предоставило министерство обороны Великобритании.

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Уточняется, что по двум военным объектам хути отработали 4 истребителя Typhoon при поддержке самолета-заправщика Voyager. Были применены управляемые авиабомбы Paveway IV.

По данным оборонного ведомства, один из объектов находился в Бани на северо-западе Йемена. Он использовался поддерживаемой Ираном группировкой для запуска разведывательных и ударных дронов. Еще один пораженный объект  - аэродром в Эббсе. 

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